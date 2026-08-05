My Sweet Lie, spoiler 5 agosto 2026: Suna si scusa con Nejat, Kayra crede che sia sua madre

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Va in onda oggi su Canale 5 alle 14.45 una nuovo episodio della nuova dizi turca My Sweet Lie. Proprio come suggerisce il titolo la trama gira intorno ad una ‘dolce bugia’.

Cosa succederà nella puntata di oggi, mercoledì 5 agosto 2026? Gli spoiler rivelano che in vista del suo sesto compleanno la piccola Kayra sarà al settimo cielo perché è convinta che finalmente conoscerà la sua mamma. Per lei arriverà però un’altra cartolina per avvertirla che non potrà andare alla sua festa.

Spoiler My Sweet Lie 5 agosto 2026: Suna si ubriaca e resta a dormire a casa di Nejat, era lì per scusarsi

Dispiaciuto per la figlia dopo averla vista così entusiasta di vedere la madre Nejat proverà ancora a contattare l’ex moglie senza però riuscirci. Nel frattempo Suna si recherà a casa dell’uomo per scusarsi dopo averlo trattato malissimo quando credeva che il suo obiettivo fosse quello di comprare la caffetteria del padre.

Il padre della ragazza si trova in grave difficoltà dal punto di vista economico, per aiutarlo con il debito causato dal fratello chiederà a Nejat di darle un anticipo sull’affitto del locale. Suna finirà però per ubriacarsi e per non farla tornare a casa in quelle condizioni l’uomo la farà dormire a casa sua. Le anticipazioni di My Sweet Lie fanno poi sapere che vedendola sul divano Kayra si convincerà del fatto che sia sua madre.