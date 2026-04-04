Forbidden fruit, spoiler 4 aprile 2026: Lila rintraccia Yigit, Ender e Kaya accetteranno di sposarsi

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Va in onda oggi, sabato 4 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo aver discusso con la madre Yigit è scomparso, Ender e Kaya in preda alla preoccupazione lo cercheranno disperatamente.

Per cercare di rintracciare il figlio Kaya proverà a sfruttare i suoi contatti scolastici, Zehra invece dirà loro che forse si trova da Akin visto che sono diventati amici.

Spoiler Forbidden fruit 4 aprile 2026: Lila e Yigit litigano, Ender e Kaya accettano di sposarsi

Sarà Lila a rintracciare il marito e non appena si incontreranno scoppierà un litigio animato tra loro. La Argun lo accuserà di essere immaturo, lui invece le farà notare di essere palesemente preoccupata.

Non appena Ender e Kaya raggiungeranno Yigit lui si renderà protagonista di una violenta crisi verbale. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che per cercare di calmare il figlio Kaya deciderà di accettare la sua richiesta. Lui ed Ender diventeranno marito e moglie, però lo faranno solo in modo formale.