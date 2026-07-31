Forbidden fruit, spoiler 31 luglio 2026: la morte di Halit è un incidente? Cosa scoprono dal suo testamento

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Va in onda oggi, venerdì 31 luglio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che a villa Argun si è consumato un vero e proprio dramma.

Mentre Yildiz era lì per vedere il piccolo Halit Can è scoppiata una discussione molto animata con il suo ex marito, lui improvvisamente ha avuto un malore e non ce l’ha fatta.

Spoiler Forbidden fruit 31 luglio 2026: Yildiz resta povera, Ender e Sahika pensano ad un piano contro Mert

Ciò che è successo ad Halit verrà considerato un tragico incidente e la tensione sarà davvero tanta. I fatti non convinceranno Yildiz, Ender e Sahika, avranno infatti dei dubbi ma preferiranno tenere la verità nascosta.

La famiglia di Halit scoprirà cosa prevede il suo testamento in seguito alla sua improvvisa morte. L’uomo ha deciso di dividere equamente tutti i suoi averi tra i suoi figli. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che sarà una fondazione ad occuparsi delle quote di Halit Can fin quando non arriverà alla maggiore età, Yildiz continuerà quindi ad essere in difficoltà dal punto di vista economico. nel frattempo Sahika ed Ender penseranno a nuove strategie per poter colpire Mert.