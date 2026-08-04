Docenti italiani all’estero: come fare domanda

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Insegnare nelle scuole italiane all’estero rappresenta un’opportunità professionale molto ambita per i docenti di ruolo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) seleziona periodicamente il personale destinato a scuole statali italiane, sezioni italiane presso scuole straniere, scuole europee, lettorati universitari e corsi di lingua e cultura italiana nel mondo.

Chi può presentare domanda

La partecipazione è riservata ai docenti di ruolo della scuola italiana che possiedono i requisiti previsti dal bando. Tra quelli principali figura l’aver maturato almeno due anni di servizio a tempo indeterminato. Inoltre, è necessario essere in possesso dei requisiti specifici indicati per la classe di concorso o il posto richiesto.

Come si presenta la domanda

La candidatura si presenta esclusivamente online attraverso il portale SPSE (Selezioni Personale Scolastico Estero) del MAECI, accedendo con le proprie credenziali SPID. Dopo l’accesso è possibile selezionare il bando aperto, compilare la domanda e allegare la documentazione richiesta.

È importante sapere che:

La domanda può essere presentata solo entro il termine indicato nel bando, ovvero, il 31 agosto 2026

Dopo l’invio viene assegnato un codice identificativo univoco che servirà per tutte le comunicazioni della procedura;

Se ci si accorge di aver commesso errori, è possibile inviare una nuova domanda: sarà considerata valida esclusivamente l’ultima trasmessa entro la scadenza.

Come avviene la selezione

La procedura selettiva prevede la valutazione dei titoli e un colloquio. Per l’inserimento nelle graduatorie vengono presi in considerazione sia il curriculum professionale sia le competenze linguistiche e metodologiche richieste per l’insegnamento all’estero. Nelle procedure più recenti il punteggio massimo è di 100 punti, di cui fino a 60 attribuiti al colloquio e fino a 40 ai titoli; il colloquio si considera superato con almeno 42 punti su 60.

Dove trovare i bandi

I bandi vengono pubblicati sul sito del MAECI e sulla Gazzetta Ufficiale. Sul portale SPSE sono disponibili anche le FAQ, le istruzioni per la compilazione della domanda e l’elenco delle selezioni aperte.

Un’opportunità per la carriera

L’esperienza all’estero consente ai docenti di lavorare in contesti internazionali, promuovendo la lingua e la cultura italiana e acquisendo competenze professionali di elevato valore. Per questo motivo le selezioni del MAECI registrano ogni anno un forte interesse da parte del personale scolastico interessato a svolgere servizio fuori dall’Italia.

FONTI:

Ministero degli Affari Esteri

Gazzetta ufficiale

Cisl Scuola Pavia-Lodi