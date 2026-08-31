Forbidden fruit, spoiler 31 agosto 2026: Ender si accorge di essere seguita, Asuman e Zehra falliscono

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Va in onda oggi, lunedì 31 agosto 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che in preda alla gelosia Cagatay ha convinto Yildiz a non accettare la proposta di Cenk.

Ender intanto ha ricevuto un importante premio, quello di migliore imprenditrice dell’anno, pensa però che ci sia lo zampino di Hasan Ali. La madre di Cagatay nel frattempo sta continuando a sferrare duri colpi a Yildiz, la sua ultima mossa è stata aprire una lavanderia accanto alla sua. In preda alla furia Asuman si è subito recata da lei per affrontarla.

Spoiler Forbidden fruit 31 agosto 2026: Ender delusa da Hasan Ali, la Celebi fa seguire Sitki

Hasan Ali non si è presentato alla premiazione di Ender e questo l’ha molto delusa. La Celebi si renderà conto che qualcuno la sta seguendo e scoprirà che l’auto sospetta viene utilizzata da Zehra.

Anche la presenza di Sitki a casa della Argun farà venire altri sospetti ad Ender, infatti chiederà al fratello di seguirlo. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che si rivelerà un fallimento il tentativo di Asuman e Zehra di rilanciare l’Avocado Bar. Nel frattempo Emir e Yildiz verranno chiamati per fare delle comparse, questo allontanerà il critico gastronomico apportando benefici al concorrente ristorante.