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PULSANO – Trekking da San Salvatore a Pulsano 🥾

Un nuovo appuntamento per camminare insieme tra natura, storia e tradizioni del nostro territorio. ❤️



📅 Domenica 6 settembre 2026 📍 Partenza da San Salvatore ⏰ Raduno alle 8:30 al Piazzale delle Orchidee (ex scuole)

Raggiungeremo a piedi l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, dove alle 11:00 parteciperemo alla Santa Messa e alla tradizionale benedizione degli animali.



Ad accompagnare questa giornata ci saranno anche i muli bardati a festa, proprio come vuole la tradizione, con i loro colori e i loro ornamenti che rendono questa celebrazione ancora più suggestiva.

Sarà una giornata speciale, dedicata alla memoria di Matteo Falcone, per ricordarlo attraverso la nostra terra, i nostri sentieri e le tradizioni che continuano a vivere. ❤️

🥾 Vi aspettiamo per condividere insieme questa nuova avventura!

Evento organizzato da Vento Nuovo A.P.S.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.