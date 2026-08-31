Far Away, anticipazioni 31 agosto 2026: Nare supera l’intervento, Alya scopre che Fikriye…

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, lunedì 31 agosto 2026, alle 14.45?

Gli spoiler fanno sapere che Fikriye verrà portata d’urgenza in ospedale dopo che Hasan è riuscito a salvarla. Alya chiederà alla madre biologica cosa sia accaduto ma lei dirà che non riesce a ricordare quasi niente.

Anticipazioni Far Away 31 agosto 2026: Nare scopre chi è il suo donatore, Alya trova una foto nella borsa di Fikriye

Alya scoprirà che la madre porta sempre con sé una sua foto insieme a Boran e Deniz, quando le chiederà se abbia mai fatto vedere a qualcuno lo scatto lei dirà subito di no. Intanto Nare riuscirà a superare il trapianto di fegato, pian piano infatti si riprenderà totalmente.

Le condizioni di salute di Okzan invece non saranno affatto buone. Non appena Nare si sveglierà dall’operazione subita chiederà ai suoi familiari delle spiegazioni, loro inizialmente non risponderanno ma dopo un po’ Cihan le dirà che è Okzan il suo donatore. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Alya riceverà da un’infermiera una borsa dimenticata in ospedale da Fikriye. Al suo interno troverà una foto che ritrae la donna con Halis.