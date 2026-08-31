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MeteoPuglia in Foto: l’umidità resta alta sulle coste

👉🏼 ANCORA CALDO E AFA, MA CON QUALCHE TEMPORALE DI CALORE.

🌦️ Ultimo giorno del mese, questo 31 AGOSTO, ma ancora caratterizzato da una certa dinamicità atmosferica.

🌧️ Nelle ore centrali della giornata potranno svilupparsi temporali localizzati e irregolari, soprattutto sul versante ionico e lungo la dorsale interna della Murgia. Saranno fenomeni dal rapido sviluppo e dal veloce passaggio, quindi distribuiti in maniera molto disomogenea: temporale sotto casa o sole a pochi chilometri di distanza. 🎯

🌬️ Intanto, come evidenzia anche il satellite, arretra gradualmente il pulviscolo sahariano. La presenza di sabbia in quota non sparirà del tutto, ma i cieli tenderanno progressivamente a ripulirsi, grazie all’ingresso di correnti dai quadranti settentrionali, seppur generalmente deboli.

🥵 Caldo e afa resistono, soprattutto lungo le coste, dove i tassi di umidità resteranno elevati. E attenzione: nelle zone eventualmente interessate dai temporali non è detto che l’afa diminuisca. Anzi, l’umidità potrebbe rimanere elevata anche dopo il passaggio dei fenomeni.

🌡️ Le temperature, comunque, sono previste in ulteriore calo rispetto ai giorni scorsi. Un calo che sarà però in parte mascherato dall’umidità, attenuando la sensazione di termiche più basse.

📸 Restiamo sintonizzati se le vostre zone saranno interessate dai temporali e inviateci le vostre

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