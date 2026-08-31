Javier Martinez vittima di un piccolo imprevisto: le parole di lui

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del popolo social. Da qualche giorno, l’ex pallavolista della Terni volley academy ha iniziato ad essere più attivo nel suo profilo Instagram condividendo alcuni dettagli inediti della sua vita. In queste ore, l’ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha pubblicato una storia sui social dove ha rivelato di essere rimasto vittima di un piccolo imprevisto. Il compagno di Helena Prestes ha postato una foto di spalle all’interno di una palestra di Lecco con su scritto il seguente messaggio: “Dimmi che hai camminato un’ora con lo zaino senza dirmi che hai camminato un’ora con lo zaino”, mostrando la t-shirt bianca intrisa di sudore. Javier Martinez ha dimostrato di patire il caldo come molti degli italiani in questo momento alle prese con le alte temperature.

Javier Martinez ha riabbracciato Helena Prestes

Il pallavolista argentino ha fatto ritorno a Lecco da qualche giorno. Javier Martinez ha avuto modo di riabbracciare Helena Prestes, la compagna conosciuta nella casa del Grande fratello circa 2 anni fa. La modella brasiliana ha fatto ritorno da Brasile dove vi è stata per due settimane circa. La donna ha approfittato dell’assenza del fidanzato per trascorrere del tempo insieme ad un gruppo di amiche nell’est del paese verdeoro. Allo stesso tempo, l’ex opposto argentino ha raggiunto Firenze dove ha passato una giornata a base di carne di qualità insieme a Federico Fusca.