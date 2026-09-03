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Torna “Una barca di desideri”, in mare sul Gargano tra solidarietà e antimafia

Domenica 6 settembre torna l’iniziativa di Casa per la vita Brecciolosa e Lega Navale di Ischitella. Si salpa a bordo di “Helena”, barca confiscata alla criminalità

Torna “Una barca di desideri”. Torna la gita in mare nella zona costiera Garganica che va oltre la semplice avventura naturalistica ed escursionistica, perché diventa un’occasione concreta per favorire l’inclusione sociale di persone affette da problematiche psicosociali e/o psichiatriche. Come gli ospiti della Casa per la vita Brecciolosa di San Marco la Catola, la struttura residenziale socio-sanitaria gestita dalla cooperativa sociale Sicura srl, che insieme alla Lega Navale Italiana Sezione Ischitella organizza la sesta edizione de “Una barca di desideri”, in programma domenica 6 settembre 2026 con partenza alle ore 10.00 dal Porto di Rodi Garganico. L’iniziativa si svolge in sinergia con Lega Navale Italiana Sezione Rodi Garganico, Uria Pro Loco di Ischitella e Rotary Club Foggia Capitanata Distretto 2120 con il patrocinio dei Comuni di Ischitella, San Marco la Catola e Rodi Garganico e dell’ASL di Foggia Puglia Salute.

Come lo scorso anno, anche per questa edizione gli ospiti salperanno a bordo di “Helena”, una splendida barca a vela Bavaria 46 confiscata alla criminalità organizzata e affidata dallo Stato alla Lega Navale Italiana, che impiega questa imbarcazione tramite la Sezione di Rodi Garganico-Isole Tremiti-Vico del Gargano in progetti di pubblico interesse in ambito culturale, sportivo, sociale e ambientale. L’imbarcazione è stata dedicata alla memoria della piccola Stella Costa, vittima innocente di mafia, uccisa la sera del 18 giugno 2002 a San Severo da un proiettile vagante esploso durante un agguato mafioso tra clan rivali. Un simbolo concreto di riscatto legalità, oggi al servizio di progetti culturali, sportivi, ambientali e sociali, grazie all’impegno della sezione Rodi Garganico – Isole Tremiti.

«L’esperienza umana che si rinnova ogni edizione, ormai da sei anni, è sempre la medesima grande emozione. Gli ospiti della Casa Brecciolosa trasmettono una straordinaria umanità: si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e normalità, che azzera ogni barriera sociale e culturale – dice Massimiliano Di Giuseppe, presidente della Lega Navale Italiana Sezione Ischitella – . Un’esperienza meravigliosa che ci arricchisce profondamente, resa possibile anche grazie alla grande sensibilità delle istituzioni civili e militari, sempre presenti e partecipative, e alla preziosa e attiva partecipazione del Rotary Club Foggia Capitanata, della Lega Navale Sezione di Rodi Garganico e della Pro Loco Uria, che ogni anno affiancano la nostra sezione con entusiasmo e generosità».

Il progetto, infatti, mira a coinvolgere attivamente gli ospiti di Casa per la Vita Brecciolosa in un’avventura nautica al fine di favorirne l’inclusione sociale, potenziandone l’autonomia e la partecipazione alla vita della comunità locale, creando al contempo una maggiore consapevolezza e comprensione dei valori fondamentali della legalità, promuovendo il rispetto delle leggi e delle regole. Casa per la Vita Brecciolosa è una struttura che accoglie, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psico-sociali e psichiatriche uscite dal circuito psichiatrico riabilitativo-residenziale, prive di validi riferimenti familiari o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento socio-lavorativo.