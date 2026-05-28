Barbara D’Urso torna in televisione: il gesto social che non è passato inosservato

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Il futuro di Barbara D’Urso sta destando la curiosità da molto tempo. La conduttrice dopo aver concluso l’esperienza come concorrente di Ballando con le stelle a tre anni dall’addio a Mediaset sarebbe pronta ad una nuova esperienza televisiva magari sulla Rai. Negli ultimi giorni è scoppiato un rumors su un possibile ritorno proprio nella trasmissione di Milly Carlucci come giurata al posto di Selvaggia Lucarelli, che è stata confermata come conduttrice dell‘Isola dei famosi 2026 al posto di Belen Rodriguez. Barbara D’Urso si è resa protagonista di un gesto social che non è passato inosservato agli utenti di X. La donna ha condiviso un post con il seguente commento: “Sarà un autunno meraviglioso.” Poche parole cariche di speranza che hanno alimentato rumors sul futuro della conduttrice visto che ormai da tanto tempo si parla di un suo possibile ritorno in televisione.

Barbara D’Urso giurata di Ballando con le stelle?

Barbara D’Urso sarebbe in pole position come giurata di Ballando con le stelle dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, impegnata nella prossima edizione dell’Isola dei famosi 2026. La conduttrice napoletana andrebbe a sedersi al fianco di Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino dopo l’esperienza positiva come concorrente. Per la donna sarebbe un ritorno in televisione dopo i fatti accaduti con Mediaset. I piani alti di Cologno Monzese avevano deciso di licenziare la napoletana da Pomeriggio Cinque, ritenendo la sua televisione troppo trash.