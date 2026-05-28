Temptation Island 2026, sigla confermata: ecco cosa è successo e il messaggio ironico di Filippo Bisciglia

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A poche settimane dal debutto di Temptation Island 2026, il pubblico può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La sigla storica del programma, quella che da anni accompagna il viaggio nei sentimenti più seguito dell’estate, non cambierà. A confermarlo è stato proprio Filippo Bisciglia, che sui social ha deciso di mettere fine alle voci che da giorni agitavano i fan.

Il conduttore, con la sua ironia inconfondibile, ha pubblicato un video diventato immediatamente virale, accompagnato dalla frase: “Don’t touch my ‘ai lov de uei iu laiiiiiii’”. Una battuta che ha fatto sorridere il pubblico e che ha chiarito ogni dubbio: “Love The Way You Lie” di Eminem e Rihanna resterà la colonna sonora ufficiale anche nel 2026.

Ma perché si era diffuso il timore di un cambio di sigla? E cosa ha detto esattamente Bisciglia per rassicurare tutti? E soprattutto, cosa ci aspetta nella nuova edizione in arrivo su Canale 5?

La sigla di Temptation Island 2026 resta “Love The Way You Lie”: perché i fan erano in allarme

Negli ultimi giorni, un breve spot circolato online aveva scatenato il panico tra gli appassionati di Temptation Island 2026. Molti avevano interpretato quelle immagini come un indizio di un possibile cambio di sigla, ipotizzando addirittura che il brano potesse essere sostituito da “What I’ve Done” dei Linkin Park. Una teoria che ha iniziato a rimbalzare sui social, alimentata dal ricordo ancora fresco della sostituzione della storica sigla di Uomini e Donne, un trauma che i fan non hanno ancora del tutto superato.

La sigla di Temptation Island, però, non è una semplice canzone. È diventata un simbolo, un marchio di fabbrica, un elemento che accompagna da anni i momenti più iconici del programma. “Love The Way You Lie” è entrata nell’immaginario collettivo proprio perché racconta, con la sua intensità, il tema centrale del reality: le bugie, le tentazioni, i tradimenti, le verità che emergono quando meno te lo aspetti.

Per questo l’idea di un cambio improvviso aveva agitato il pubblico. E proprio per questo il video di Bisciglia è arrivato come una liberazione.

Il video di Filippo Bisciglia: ironia, rassicurazioni e un messaggio che diventa virale

Il conduttore di Temptation Island 2026, ormai volto insostituibile del programma, ha scelto di intervenire direttamente sui social per mettere fine ai rumor. Nel video, con il suo stile leggero e complice, annuncia che la nuova edizione sta per partire e che la sigla resterà esattamente quella che tutti conoscono.

Nei commenti, Bisciglia ha aggiunto un’altra frase destinata a diventare meme: “Che nessuno tocchi la sigla.”

Una dichiarazione semplice ma potentissima, che ha rassicurato i fan e ha confermato che la tradizione non verrà toccata. Il post è stato condiviso migliaia di volte, con reazioni entusiaste e commenti che celebrano la scelta di mantenere intatta una delle caratteristiche più amate del programma.

Intanto cresce l’attesa per la nuova stagione, che dovrebbe debuttare intorno al 25 giugno 2026 in prima serata su Canale 5. Tutto confermato: dalla conduzione di Bisciglia alla location del Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, passando – finalmente – per la sigla.

Temptation Island 2026: cosa aspettarsi dalla nuova edizione e perché la sigla è così importante

La conferma della sigla non è un dettaglio da poco. In un programma che gioca sulle emozioni, sulle confessioni e sulle verità che emergono nei falò, la musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale. La scelta di mantenere “Love The Way You Lie” è un modo per ribadire la continuità con le edizioni precedenti e per rassicurare un pubblico che vive Temptation Island come un appuntamento fisso dell’estate.

Il ritorno di Bisciglia, poi, è un altro elemento che rende questa edizione particolarmente attesa. Negli anni, ogni tentativo di sostituirlo ha dimostrato quanto il pubblico sia legato alla sua presenza, alla sua empatia e al modo in cui accompagna le coppie nei momenti più difficili.