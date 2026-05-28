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Manfredonia – Siponto, spostato il cassone dedicato alla raccolta degli sfalci vegetali

È stato trasferito nei giorni scorsi il cassone dedicato alla raccolta degli sfalci vegetali, precedentemente collocato nell’area adiacente alla stazione ferroviaria di Siponto. La nuova postazione è stata individuata sul Lungomare del Sole, nella zona antistante il Lido Capolinea.

Lo spostamento è stato deciso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Manfredonia insieme ad ASE S.p.A., accogliendo le numerose segnalazioni dei residenti della zona della stazione ferroviaria, che avevano evidenziato disagi legati ai rumori e al continuo utilizzo dell’area.

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di garantire continuità al servizio, migliorando al tempo stesso la vivibilità per i cittadini residenti.

Affinché lo spostamento sia realmente efficace, è fondamentale la collaborazione di tutti: i cittadini sono invitati ad utilizzare correttamente la nuova area individuata sul Lungomare del Sole ed evitare l’abbandono di sfalci e rifiuti nella zona dove il cassone era precedentemente posizionato.

Si ricorda inoltre che nel cassone devono essere conferiti esclusivamente sfalci e residui vegetali, nel rispetto delle regole, del decoro urbano e dell’ambiente.