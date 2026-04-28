Manfredonia: la Polizia di Stato trae in arresto in flagranza di reato un 66enne resosi responsabile di un furto con strappo perpetrato ai danni di una anziana donna
Manfredonia: La Polizia di Stato trae in arresto in flagranza di reato un 66enne resosi responsabile di un furto con strappo perpetrato ai danni di una anziana donna.
In considerazione dell’evidente interesse pubblico a che sia data notizia delle azioni di contrasto che l’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’ordine mettono in campo per debellare i molteplici fenomeni criminali commessi nella provincia di Foggia si comunica quanto segue.
La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un 66enne autore di un furto con strappo perpetrato ai danni di una signora anziana di Manfredonia.
Nell’ambito di attività antirapina predisposta dal Commissariato P.S. di Manfredonia, personale dello stesso commissariato osservava il 66enne, nella centralissima Piazza Duomo, seguire un’anziana signora che percorreva a piedi le strade del centro. Avvicinatosi all’anziana donna, il presunto reo, con un movimento repentino, le stappava dal collo una collana in oro per poi darsi a precipitosa fuga nelle vie cittadine.
Rincorso immediatamente dai poliziotti del Commissariato P.S. di Manfredonia, dopo un centinaio di metri, veniva bloccato ed arrestato in flagranza del reato.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 66enne veniva sottoposto agli arresti domiciliari mentre la collana asportata veniva riconsegnata all’anziana donna che mostrava estrema gratitudine ai poliziotti intervenuti.
Si evidenzia che il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari; a tal fine corre l’obbligo di evidenziare che, stante il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la persona indagata non può essere considerate colpevole fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.