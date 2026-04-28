Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale

L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 4 maggio, sarà avviato un intervento di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale.

Le operazioni, eseguite dalla ditta specializzata Urbano Chimica Srl, saranno effettuate dalle ore 01:00 alle ore 06:00 e riguarderanno il contrasto alla proliferazione di mosche, zanzare e insetti vari.

Gli interventi interesseranno progressivamente tutte le aree della città secondo il seguente calendario:

Lunedì 4 maggio

Zona Monticchio – Centro (da inizio abitato lato est fino a via Arcivescovado – Scaloria inclusa – attesta viale Padre Pio – comprende zone C/8, C/9, C/10, C/11)

Martedì 5 maggio

Zona Centro – Stazione (da via Arcivescovado – Scaloria fino a via E. Giustino inclusa – comprende via delle Margherite, cooperative Algesiro – Gozzini)

Zona Porta Foggia e viale Kennedy (da via E. Giustino fino alla fine dell’abitato lato ovest – comprende zona 167 – zone C/12 e C/13)

Mercoledì 6 maggio

Zona Siponto – 2° piano di zona – comparti D/32

Giovedì 7 maggio

Zona Riviera – Frazione Montagna – Borgo Mezzanone

Venerdì 8 maggio

Zona Case Sparse – Zona Industriale D/46

Ulteriori aree interessate dagli interventi includono: Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo.

ASE invita la cittadinanza a collaborare adottando alcune semplici precauzioni durante gli interventi: evitare di lasciare all’esterno alimenti o indumenti e mantenere chiuse finestre e balconi nelle ore indicate.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario potrà subire variazioni.

Per eventuali emergenze è attivo il Centro Antiveleni al numero 800 183459.