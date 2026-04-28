Manfredonia, al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale
Manfredonia, al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale
L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 4 maggio, sarà avviato un intervento di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale.
Le operazioni, eseguite dalla ditta specializzata Urbano Chimica Srl, saranno effettuate dalle ore 01:00 alle ore 06:00 e riguarderanno il contrasto alla proliferazione di mosche, zanzare e insetti vari.
Gli interventi interesseranno progressivamente tutte le aree della città secondo il seguente calendario:
Lunedì 4 maggio
Zona Monticchio – Centro (da inizio abitato lato est fino a via Arcivescovado – Scaloria inclusa – attesta viale Padre Pio – comprende zone C/8, C/9, C/10, C/11)
Martedì 5 maggio
Zona Centro – Stazione (da via Arcivescovado – Scaloria fino a via E. Giustino inclusa – comprende via delle Margherite, cooperative Algesiro – Gozzini)
Zona Porta Foggia e viale Kennedy (da via E. Giustino fino alla fine dell’abitato lato ovest – comprende zona 167 – zone C/12 e C/13)
Mercoledì 6 maggio
Zona Siponto – 2° piano di zona – comparti D/32
Giovedì 7 maggio
Zona Riviera – Frazione Montagna – Borgo Mezzanone
Venerdì 8 maggio
Zona Case Sparse – Zona Industriale D/46
Ulteriori aree interessate dagli interventi includono: Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo.
ASE invita la cittadinanza a collaborare adottando alcune semplici precauzioni durante gli interventi: evitare di lasciare all’esterno alimenti o indumenti e mantenere chiuse finestre e balconi nelle ore indicate.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario potrà subire variazioni.
Per eventuali emergenze è attivo il Centro Antiveleni al numero 800 183459.