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Ordine Medici: “Ferma condanna per la detenzione illegale del dott. Hussam Abu Safiya”

“Apprendo con sgomento assieme al Consiglio Direttivo del nostro Ordine la notizia che un tribunale israeliano ha prolungato di altri sei mesi la detenzione arbitraria e assolutamente illegale del dottor Hussam Abu Safiya”, queste le parole del Presidente dell’Ordine dei Medici, dott. Pierluigi De Paolis.

Il 27 dicembre 2024 il dott. Hussam Abu Safiya, pediatra e direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahiya, è stato arrestato dall’esercito israeliano. Non ci sono accuse contro di lui né la parvenza di un processo. Dal momento del suo arresto il dottore è stato ripetutamente torturato, fisicamente e psicologicamente. La sua unica colpa, è aver difeso col suo corpo l’ultimo ospedale pediatrico del Nord di Gaza.

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri CONDANNA con fermezza questa assurda detenzione e l’ignobile decisione, adottata dal Tribunale israeliano, di prolungare questo “crimine”!!!

“Il dott. Abu Safiya, uno dei simboli più coraggiosi della resistenza civile di Gaza, nonostante la carenza di rifornimenti ed energia, è riuscito durante la guerra ad aumentare la capacità dell’ospedale da 120 a 200 posti letto, salvando tante vite, mantenendo fede al giuramento che ricorda ai medici di essere promotori di pace e salute. Chiediamo la sua immediata scarcerazione!” – ha concluso il Presidente De Paolis.

Il Presidente

Dott. Pierluigi N. De Paolis