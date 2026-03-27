Forbidden fruit, spoiler 27 marzo 2026: Nadir va in ospedale da Halit, vuole vendicarsi di lui

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Va in onda oggi, venerdì 27 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che alcuni componenti della famiglia Argun ha rischiato di morire per avvelenamento.

Leyla preoccupata dal pianto del piccolo Halit Can si è recata da lui e ha trovato Halit, Yildiz e la domestica svenuti. La ragazza ha subito chiamato Caner e quando lui è andato dalla sorella l’ha trovata nelle stesse condizioni.

Spoiler Forbidden fruit 27 marzo 2026: Nazir è in cerca di vendetta? Halit lo ha tradito anni fa

Halit durante il ricovero in ospedale ha visto entrare Nadir nella sua stanza, il quale gli ha detto di voler vedere la sua sofferenza. Al suo risveglio lo ha raccontato al medico che però ha minimizzato l’accaduto dicendo che saranno stati i farmaci somministrati per disintossicarlo a fargli avere le allucinazioni.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit sarà convinto di aver visto Nadir. Ma chi è l’uomo? Molti anni fa erano amici, lui però lo ha tradito, lo denunciò alla Polizia. Argun ha capito che l’uomo è lì per vendicarsi.