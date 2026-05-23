Racconto di una notte, anticipazioni 23 maggio 2026: Mahir parla con Canfeza di Kursat, è una trappola?
Rasit rapisce Kursat, Ezra riceve un suo messaggio. Gli spoiler di Racconto di una notte rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 15.40. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 23 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Cabir ha affrontato Mustafa dopo che quest’ultimo aveva provato a scappare. Sila invece si è infuriata quando ha scoperto che a tradirli è stata Sevde.
Spoiler Racconto di una notte 23 maggio 2026: Rasit rapisce Kursat, Ezra riceve un suo messaggio
Ai suoi uomini Selim ordinerà di svolgere delle indagini su Asaf e di scoprire ogni dettaglio sulla sua famiglia. Intanto Canfeza continuerà a chiedersi come abbia fatto Selim a trovare l’abitazione affittata da Salih.
Mahir rivelerà alla sua amata la telefonata di Kursat, lui è convinto che si tratti di una trappola per allontanarlo da lei e permettere a Selim di fare quello che ha in mente. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Kursat invierà uno strano messaggio a Ezra, lei però non sa che l’uomo è stato rapito da Rasit.