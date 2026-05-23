Monica Montefalcone: Università di Genova cancella il suo nome

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La morte della professoressa Monica Montefalcone continua a far discutere. A pochi giorni dalla tragedia avvenuta nelle grotte sommerse delle Maldive, dove hanno perso la vita cinque sub italiani, l’Università di Genova ha rimosso dal proprio sito il profilo della docente del Distav. Una scelta che ha immediatamente acceso polemiche e amarezza tra familiari e colleghi.

A criticare apertamente la decisione è stato il marito della ricercatrice, Carlo Sommacal, che ha parlato di una “fretta che non comprendo”, accusando implicitamente l’ateneo di aver cancellato troppo rapidamente la presenza professionale della moglie.

La vicenda si intreccia con le indagini ancora in corso sull’immersione fatale e con il dibattito sui brevetti e sulle autorizzazioni necessarie per affrontare quel tipo di esplorazione subacquea estrema.

Nel frattempo, l’Università prova a smorzare le polemiche sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di “cancellare” la docente.

La polemica dopo la rimozione del profilo

Fino a pochi giorni fa, sul portale dell’Università di Genova era ancora consultabile la pagina personale di Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita. Ora, digitando il suo nome, compare soltanto una scritta automatica: “La persona che stai cercando non collabora più con l’università”.

Una formula standard, probabilmente prevista dal sistema informatico dell’ateneo, ma che nel pieno del dolore per la tragedia ha avuto un forte impatto emotivo. Il marito Carlo Sommacal ha espresso pubblicamente il proprio disappunto, spiegando di non capire la rapidità con cui il nome della moglie sia stato rimosso dal sito ufficiale dell’università.

Come fa notare FanPage, la vicenda arriva in un momento già delicatissimo. La morte della docente e della figlia Giorgia Sommacal, studentessa universitaria, ha sconvolto il mondo accademico genovese. Montefalcone si trovava alle Maldive insieme ad altri ricercatori per una missione legata allo studio dei coralli e degli ecosistemi marini. Secondo quanto emerso finora, però, l’immersione nella grotta dove si è consumata la tragedia sarebbe avvenuta al di fuori delle attività ufficiali di ricerca.

Nelle ultime ore il caso si è ulteriormente acceso dopo le discussioni sui brevetti posseduti dalla docente e sulle autorizzazioni necessarie per affrontare immersioni speleosubacquee così profonde. Il marito della ricercatrice ha respinto le ricostruzioni secondo cui la moglie non avrebbe avuto la preparazione adeguata, sostenendo che Montefalcone possedeva tutte le specializzazioni richieste.

Intanto, l’Università di Genova ha precisato che sul sito dell’ateneo resta pubblicato il messaggio ufficiale di cordoglio e che non esiste alcuna volontà di rimuovere il ricordo della docente.