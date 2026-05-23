Sport Manfredonia
Manfredonia U15, é tempo di semifinale
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Manfredonia U15, é tempo di semifinale
Dopo aver superato i quarti di finale con una
prestazione impeccabile, per la nostra Under 15 è
tempo di scrivere un nuovo capitolo. Domani mattina
non sarà solo una partita, sarà il primo round di una
semifinale che mette in palio un sogno rincorso per
un’intera stagione.
A Cerignola i nostri ragazzi scenderanno in campo
fieri, uniti e con il petto in fuori, pronti a difendere i
colori di Manfredonia con la correttezza e la
determinazione che li hanno sempre contraddistinti.
Il traguardo è lì, a un passo.
Lotteremo su ogni pallone, da veri sipontini.