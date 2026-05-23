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Manfredonia U15, é tempo di semifinale

Dopo aver superato i quarti di finale con una

prestazione impeccabile, per la nostra Under 15 è

tempo di scrivere un nuovo capitolo. Domani mattina

non sarà solo una partita, sarà il primo round di una

semifinale che mette in palio un sogno rincorso per

un’intera stagione.

A Cerignola i nostri ragazzi scenderanno in campo

fieri, uniti e con il petto in fuori, pronti a difendere i

colori di Manfredonia con la correttezza e la

determinazione che li hanno sempre contraddistinti.

Il traguardo è lì, a un passo.

Lotteremo su ogni pallone, da veri sipontini.