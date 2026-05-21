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La GR Soccer School di Orsara a Coverciano per l’AIC Junior Cup

Tra le migliori 41 squadre italiane di calcio giovanile sarà a Firenze dal 22 al 24 maggio

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Ci sarà anche Orsara di Puglia alla quinta edizione della prestigiosa manifestazione calcistica nazionale della AIC Junior Cup, il torneo per bambini delle scuole calcio italiane in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori. Orsara di Puglia sarà rappresentata dalla ASD GR Soccer School, scuola calcio fondata nel 2023 da Gaetano Ruscito, direttore tecnico, e guidata dal presidente Leonardo Ruscito. Il torneo si svolgerà nel Centro Tecnico FIGC di Coverciano, a Firenze, dove i ragazzi, i genitori, i tecnici e la dirigenza della compagine orsarese arriveranno già domani, venerdì 22 maggio. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, si svolgerà il 23 e il 24 maggio.

TRA LE MIGLIORI SCUOLE CALCIO D’ITALIA. Alla AIC Junior Cup parteciperanno 41 squadre, scenderanno in campo 372 bambini, saranno presenti 440 tra genitori e tecnici delle diverse società. Il torneo, riservato alle categorie di gioco Primi Calci, Pulcini 1° anno e Pulcini 2° anno, è come di consueto un evento fondato sul Fair Play, la sana competizione, il rispetto delle regole e della condivisione di momenti unici, formativi ed indimenticabili; nessuna classifica, solo un premio Fair Play alla società che avrà maggiormente dimostrato di aver messo in pratica la filosofia AIC Junior.

LA SFILATA. Sabato 23 maggio, per l’inaugurazione del torneo, la scuola calcio orsarese sfilerà assieme a tutte le altre squadre partecipanti. Alle 10.15 inizierà il torneo. Dopo pranzo, nella sala multimediale del Museo del Calcio, genitori e tecnici parteciperanno a un incontro informativo tenuto dall’avvocato Fabio Poli, direttore organizzativo AIC e da Simone Perrotta, responsabile AIC Junior. Le partite riprenderanno nel pomeriggio. Domenica si terrà la seconda giornata delle gare. Nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.

CHE ORGOGLIO! Il sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli, ha voluto salutare ragazzi, genitori, tecnici e dirigenti della compagine orsarese in partenza per Firenze. “Siamo orgogliosi del modello sportivo, formativo e educativo rappresentato dalla ASD GR Soccer School”, ha dichiarato Simonelli. “In soli tre anni”, ha aggiunto il sindaco, “la scuola calcio del direttore tecnico Gaetano Ruscito e del presidente Leonardo Ruscito ha avuto la capacità di diventare una delle migliori realtà giovanili del calcio italiano, mettendo al primo posto i valori più profondi e costruttivi dello sport, la condivisione di un percorso fatto di divertimento ma anche di impegno, rispetto per se stessi e per gli altri, spirito di squadra. A tecnici, dirigenti, genitori e ragazzi vanno il nostro in bocca al lupo e i nostri complimenti per un’esperienza importante, bella e prestigiosa”.