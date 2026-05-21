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INCONTRI A MANFREDONIA CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA – VENERDI 22 MAGGIO 2026

Venerdì 22 maggio, a Manfredonia, avranno luogo due incontri a cui prenderanno parte:

– la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, dott.ssa Valeria Montaruli;

– il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, dott. Rosario Plotino;

– il Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Bari, dott. Paolo Balzamo;

– la Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’UNIFG, prof.ssa Carmela Robustella.

Alle ore 10.30, si svolgerà un primo incontro a Scuola presso l’ITE TONIOLO di Manfredonia con i giovani, i docenti ed i referenti scolastici, sul tema: “Le Mie Scelte Contano. Educare alla Responsabilità: Scuola, Università e Giustizia in dialogo con i Giovani”. La scuola non è soltanto il luogo dove si apprendono nozioni, ma uno spazio in cui si impara a diventare cittadini consapevoli. Perché i giovani hanno bisogno di riscoprire il valore delle proprie scelte. Ogni gesto responsabile, anche semplice, contribuisce a costruire una Comunità più giusta, solidale e rispettosa. Per questo le scelte di ciascuno contano davvero, perché il futuro nasce dalle decisioni che prendiamo ogni giorno.

Alle ore 12.15, si svolgerà un secondo incontro presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia per riflettere assieme agli Amministratori, agli Operatori dei Servizi Territoriali ed i Referenti delle Istituzioni Scolastiche sulla “Rete di Tutela quale collaborazione tra Servizi Territoriali, Scuola e Tribunale per il Benessere dei Minori e delle Famiglie”.