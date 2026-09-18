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Valente: “Manfredonia, un percorso condiviso sulle stele daunie”

Tante associazioni, realtà culturali, studiosi e cittadini hanno scelto di esserci mercoledì in Aula Consiliare per parlare delle Stele Daunie e della possibile prospettiva UNESCO.

Una partecipazione ampia, sentita, tutt’altro che formale, che ci consegna una responsabilità precisa: trasformare questo interesse in un percorso serio, condiviso e capace di durare nel tempo.

Abbiamo ripreso un lavoro già avviato, ma con la volontà di dargli finalmente una struttura più solida.

Il primo passo sarà la costituzione di un Comitato scientifico, chiamato a definire con rigore che cosa possa realmente essere candidato, quale perimetro dare al progetto, quali elementi abbiano valore internazionale, quali approfondimenti siano ancora necessari e quali interlocuzioni avviare con le istituzioni competenti.

In questo percorso sarà fondamentale il contributo della prof.ssa Maria Luisa Nava, che ringrazio ancora per la presenza, la disponibilità e per il patrimonio di conoscenze che continua a mettere a disposizione di questa terra. La sua esperienza rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il lavoro che vogliamo costruire.

Accanto al Comitato scientifico ci sarà anche un Tavolo del territorio. Perché le associazioni e le realtà culturali presenti in Aula Consiliare non devono essere semplicemente informate di ciò che accadrà. Devono poter contribuire.

Con idee, conoscenze, memoria, proposte, iniziative, attività nelle scuole e momenti di divulgazione.

Se vogliamo che questo percorso abbia forza, dobbiamo fare in modo che la comunità senta le Stele Daunie come parte viva della propria storia.

Prima ancora di chiedere al mondo di riconoscerne il valore, dobbiamo essere noi i primi a conoscerle, custodirle e raccontarle.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura