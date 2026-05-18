Manfredonia, Bagni Bonobo riaprirà regolarmente: “Primo provvedimento favorevole”
Manfredonia, Bagni Bonobo riaprirà regolarmente: “Primo provvedimento favorevole”
Cari clienti dei Bagni Bonobo,
desideriamo aggiornarvi con trasparenza e serenità: abbiamo ricevuto un primo provvedimento favorevole che ci ha consentito di riottenere le concessioni e di avviare i lavori necessari per la manutenzione e la riapertura della struttura, in attesa dei prossimi sviluppi della procedura.
Bagni Bonobo riaprirà regolarmente!
Inizieremo i lavori di manutenzione per recuperare il tempo perso, lavorando con impegno e determinazione per tornare ad accogliervi nel più breve tempo possibile, con la stessa passione di sempre.
Restiamo assolutamente fiduciosi nella giustizia e ringraziamo tutti per la pazienza, la fiducia e il sostegno dimostrati.
Lo staff di Bagni Bonobo