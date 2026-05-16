Perché Natalia Paragoni ha cambiato nome alla figlia?

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Colpo di scena nella famiglia social più amata nata a Uomini e Donne. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno deciso di cambiare il nome della loro seconda figlia a pochi giorni dalla nascita, sorprendendo i fan che avevano già accolto con entusiasmo il nome scelto dalla coppia. La bambina, infatti, inizialmente era stata registrata come “Beatrice Partenope”, ma nelle ultime ore l’ex corteggiatrice ha spiegato perché lei e Andrea abbiano deciso di eliminare il secondo nome.

La notizia è emersa direttamente dai social di Natalia Paragoni, che ha risposto alle domande dei follower chiarendo ogni dubbio sul piccolo “giallo” nato attorno al nome della neonata. Molti utenti avevano notato che nella culla dell’ospedale compariva chiaramente la scritta “Beatrice Partenope”, facendo pensare a un doppio nome ufficiale. In realtà, dopo alcuni giorni di riflessione, la coppia ha cambiato idea.

Natalia Paragoni cambia il nome alla figlia: ecco il motivo

Il motivo della scelta è stato spiegato dalla stessa influencer con grande semplicità: “Abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppo”. La bambina porterà infatti sia il cognome del padre, Zelletta, sia quello della madre, Paragoni. Una combinazione che avrebbe reso il nome completo particolarmente lungo e complicato. Per questo Natalia e Andrea hanno deciso di mantenere soltanto Beatrice.

Eppure il nome Partenope non era stato scelto a caso. Natalia aveva raccontato che rappresentava un ricordo molto personale e importante per la coppia. Il riferimento richiama anche il celebre mito della sirena Partenope, simbolo legato alla città di Napoli e alla sua storia. Un nome originale, intenso e dal forte valore simbolico, che però alla fine non entrerà ufficialmente nei documenti della piccola.

Intanto i fan continuano a riempire di affetto la coppia social, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e oggi seguitissima online. Dopo la nascita della primogenita Ginevra, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno accolto con emozione la seconda figlia, condividendo con i loro follower momenti molto intimi della nuova vita familiare.

Un dettaglio che in molti stanno sottolineando riguarda proprio il fatto che la coppia abbia raccontato apertamente il cambio di nome senza creare misteri o strategie social. Una scelta rara nel mondo del gossip, dove spesso ogni dettaglio viene trasformato in operazione mediatica. Natalia e Andrea, invece, hanno preferito spiegare tutto con naturalezza, conquistando ancora una volta il pubblico.

FONTI:

fanpage.it

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