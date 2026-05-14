Uomini e Donne, Ernesto dimentica già Cristiana? La segnalazione sul presunto nuovo flirt

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Nel mondo di Uomini e Donne il gossip non si ferma mai e, nelle ultime ore, al centro dell’attenzione sono finiti ancora una volta Ernesto Passaro e Cristiana Anania. Dopo la rottura nata proprio negli studi del celebre dating show di Maria De Filippi, il pubblico si chiede se l’ex corteggiatore abbia già ritrovato il sorriso accanto a una nuova ragazza.

Le indiscrezioni si sono diffuse rapidamente sui social, alimentate da segnalazioni e post sospetti che hanno acceso il dibattito tra i fan della coppia. Ma cosa c’è davvero dietro questa vicenda?

Crisi definitiva dopo l’amore nato a Uomini e Donne

La storia tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro aveva conquistato il pubblico di Uomini e Donne. Dopo settimane di conoscenza all’interno del programma, la tronista aveva deciso di scegliere proprio Ernesto, lasciando immaginare un futuro importante insieme.

Nei mesi successivi, i due avevano condiviso sui social numerosi momenti romantici, arrivando persino alla convivenza. Sembrava l’inizio di una favola moderna nata davanti alle telecamere.

Poi qualcosa si è incrinato. I fan più attenti avevano notato da tempo un certo distacco: meno foto insieme, meno dediche e soprattutto un silenzio che aveva fatto nascere diversi dubbi sulla relazione.

Alla fine è arrivata la conferma ufficiale della separazione, anche se nessuno dei due ha mai raccontato nel dettaglio i motivi della rottura.

Secondo alcune indiscrezioni circolate online, la crisi sarebbe stata molto più complicata di quanto mostrato pubblicamente. Alcuni utenti social hanno parlato di incomprensioni continue e differenze caratteriali diventate impossibili da superare.

Nonostante questo, molti fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma, soprattutto dopo alcuni contenuti malinconici pubblicati da Ernesto sui social e interpretati come messaggi indiretti rivolti all’ex compagna.

Il gossip sul presunto nuovo flirt di Ernesto

Ad alimentare ulteriormente il gossip ci ha pensato una segnalazione diventata virale nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da alcuni influencer esperti di cronaca rosa, Ernesto sarebbe stato visto in compagnia di una ragazza della sua zona.

Le voci parlano addirittura di frequentazioni multiple e di messaggi continui con diverse ragazze, dettaglio che avrebbe sorpreso molti follower di Uomini e Donne.

Il web, naturalmente, si è subito diviso. Da una parte c’è chi sostiene che Ernesto abbia tutto il diritto di voltare pagina dopo la fine della relazione con Cristiana. Dall’altra, invece, molti utenti ritengono che le tempistiche siano troppo ravvicinate e che dietro questo presunto flirt possa esserci qualcosa di poco chiaro.

La notizia ha avuto una forte risonanza soprattutto tra gli appassionati del programma, che continuano a seguire ogni movimento dei protagonisti usciti dal dating show di Maria De Filippi.

La replica di Ernesto spiazza i fan

Di fronte al clamore mediatico, Ernesto ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza. Attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne ha smentito categoricamente il presunto flirt, definendo le segnalazioni “voci infondate”.

Passaro ha spiegato di essere single e di voler concentrare le proprie energie su sé stesso e sui nuovi progetti personali.

Parole che hanno immediatamente riacceso la speranza dei fan più romantici, convinti che tra lui e Cristiana possa ancora esserci spazio per un riavvicinamento.

Nel frattempo, il nome di Ernesto continua a dominare le conversazioni online. Ogni sua mossa viene analizzata nei minimi dettagli: una canzone condivisa nelle stories, un like sospetto o una frase malinconica pubblicata di notte diventano subito materiale perfetto per alimentare nuove teorie sul suo futuro sentimentale.

Anche questa volta, dunque, Uomini e Donne si conferma una delle trasmissioni più chiacchierate della televisione italiana. Le storie nate nel programma continuano a far discutere anche lontano dalle telecamere, trasformando i protagonisti in vere star del gossip.

E mentre il pubblico aspetta di capire se Ernesto sia davvero single oppure no, una cosa è certa: questa vicenda continuerà ancora a far parlare.