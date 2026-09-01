Falsissimo, la puntata di Corona su Belén scatena la guerra: cosa è successo, le parole della showgirl e dove rivederlo

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La nuova puntata di Falsissimo ha trasformato il gossip in un caso mediatico e potenzialmente giudiziario. Fabrizio Corona ha pubblicato un episodio di oltre un’ora interamente dedicato a Belén Rodriguez e alla sua famiglia, scatenando una reazione durissima della showgirl.

Cosa ha raccontato Corona? Perché Belén è esplosa? E dove si può rivedere la puntata che ha acceso lo scontro?

La puntata di Falsissimo: un’ora di accuse, ricostruzioni e presunte rivelazioni

Alle 21 del 31 agosto, sul canale YouTube di Fabrizio Corona è arrivata una nuova puntata di Falsissimo, annunciata da giorni come “delicata” e “esplosiva”. Corona ha dedicato l’intero episodio a Belén Rodriguez, alla sua famiglia e al mondo dello spettacolo, presentando una serie di presunte ricostruzioni sulla vita privata della showgirl.

Il punto centrale è cruciale: ciò che Corona racconta sono sue versioni dei fatti, non verificabili in modo indipendente. Molte affermazioni non risultano supportate da prove o riscontri esterni. La puntata arriva dopo una conversazione privata – pubblicata dallo stesso Corona – in cui Belén, attribuendo a lui la responsabilità di eventuali contenuti diffamatori, avrebbe scritto: «Se non hai voglia di confrontarti, ti rimando in galera». La frase, non confermata da fonti terze, è stata sufficiente ad alimentare la tensione prima dell’uscita dell’episodio.

La reazione di Belén: “Ti rimando in galera”. Il caso rischia di finire in tribunale

Belén avrebbe tentato di fermare la pubblicazione, chiedendo a Corona di non invadere la sua sfera privata e di non coinvolgere i figli. La showgirl, secondo quanto riportato da diverse testate, avrebbe posto un limite chiaro: parlare del lavoro sì, ma non della famiglia.

Corona ha ignorato l’appello, rivendicando il diritto di proseguire con il suo format e presentando Falsissimo come “attività di informazione”. La tensione è esplosa quando la puntata è stata pubblicata: Belén, già provata da settimane difficili raccontate in un suo recente messaggio, si è detta pronta a ricorrere alle vie legali. La vicenda non è più solo gossip: potrebbe trasformarsi in un nuovo fronte giudiziario per Corona, già coinvolto in cause con Mediaset e Mfe per presunti contenuti diffamatori e violazioni di copyright.

A difesa di Belén è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha definito “schifoso” infierire sulla showgirl in un momento di fragilità.

Dove rivedere la puntata e cosa succede ora: YouTube, social e possibili sviluppi legali

La puntata di Falsissimo dedicata a Belén è disponibile sul canale YouTube di Fabrizio Corona, che conta oltre un milione di iscritti. Il video, lungo più di un’ora, è ancora online e può essere rivisto integralmente. Sui social circolano estratti, commenti e reazioni, mentre la discussione pubblica continua ad alimentarsi.

Al momento non risulta depositata una nuova querela da parte di Belén, ma la possibilità è concreta: se la showgirl decidesse di procedere, Falsissimo potrebbe aprire per Corona un ulteriore fronte giudiziario. La storia tra i due, un tempo coppia amatissima, oggi sembra destinata a trasformarsi in una battaglia legale.