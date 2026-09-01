Falsissimo, la risposta di Belén a Corona dopo la puntata: «Sono serena, ma lui continua»

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La puntata di Falsissimo dedicata a Belén Rodriguez ha scatenato una reazione immediata e decisa. Fabrizio Corona ha pubblicato un episodio di oltre un’ora in cui ha ricostruito presunti retroscena sulla vita della showgirl e della sua famiglia, alimentando un clima già teso. Belén non ha atteso la fine della messa in onda per intervenire, scegliendo di rispondere pubblicamente e di chiarire la propria posizione.

Cosa ha detto? Perché parla di reati? E quali passi è pronta a compiere dopo l’uscita della puntata?

La risposta di Belén: serenità apparente e una linea di difesa molto netta

La replica della showgirl è arrivata quasi in contemporanea alla pubblicazione dell’episodio. Belén ha spiegato di sentirsi serena, ma ha lasciato intendere che la situazione non può essere liquidata come semplice gossip. Ha smentito le presunte rivelazioni diffuse da Corona e ha respinto le testimonianze mostrate nella puntata, dichiarando di non conoscere alcune delle persone chiamate in causa.

La sua reazione, pur priva di toni urlati, è stata ferma: la showgirl ha fatto capire di essere pronta a verificare ogni dettaglio e a rispondere punto per punto. In un momento personale delicato, segnato dalla volontà di ritrovare equilibrio dopo un periodo di depressione, Belén ha ribadito che non intende lasciare che la sua vita privata venga manipolata o utilizzata per alimentare tensioni mediatiche. Accanto a lei, in questa fase, c’è il compagno Gaetano Fidanzati, con cui la showgirl ha ritrovato stabilità dopo settimane di indiscrezioni su una presunta crisi.

La tensione cresce: tra tutela dei figli, interventi esterni e un post cancellato

La risposta di Belén non si è limitata alla smentita. La showgirl ha fatto capire che la questione riguarda anche la tutela dei figli, un confine che considera invalicabile. La vicenda ha attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, che ha criticato l’accanimento mediatico nei confronti della conduttrice, ricordando le fragilità che Belén ha condiviso negli ultimi anni.

A rendere il quadro ancora più complesso c’è un post pubblicato dalla showgirl il 30 agosto e poi cancellato, in cui parlava apertamente di un momento di forte sofferenza. Un messaggio carico di amarezza, che molti follower hanno collegato proprio all’imminente puntata di Falsissimo. Belén ha rivendicato il diritto di separare la sua immagine pubblica dalla sfera privata, sottolineando che essere un personaggio noto non autorizza nessuno a oltrepassare certi limiti.

La puntata di Falsissimo e i possibili sviluppi: dove rivederla e cosa può accadere ora

Nonostante le richieste di Belén, Fabrizio Corona ha confermato la messa in onda della puntata del 31 agosto, sostenendo di non voler interrompere il proprio format. L’episodio è disponibile sul canale YouTube di Fabrizio Corona, dove può essere rivisto integralmente. La tensione, però, non si è esaurita con la pubblicazione. Belén ha lasciato intendere di essere pronta a tutelarsi anche attraverso vie legali, aprendo la possibilità di un nuovo fronte giudiziario.

Corona, già coinvolto in controversie con Mediaset e Mfe, potrebbe trovarsi di fronte a un’altra causa, questa volta legata alla sua ex compagna. La domanda che resta sul tavolo è una sola: fino a dove può spingersi Falsissimo senza trasformarsi in una violazione della privacy?