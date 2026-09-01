Fede e religione

Nuovi pastori per le nostre comunità: le immissioni canoniche

Redazione1 Settembre 2026
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La nostra Arcidiocesi vive un tempo di grazia, di rinnovamento e di profonda comunione. Con l’inizio del nuovo anno pastorale, si aprono ufficialmente i ministeri dei sacerdoti nominati dal Vescovo alla guida di diverse parrocchie del territorio.

Il rito dell’immissione canonica non è solo un atto giuridico, ma un momento liturgico solenne in cui il nuovo parroco riceve la cura delle anime, promettendo di camminare insieme al popolo di Dio.

Accompagniamo con la preghiera questi nostri fratelli presbiteri e le comunità che si apprestano ad accoglierli.

Ecco il calendario delle prossime celebrazioni di insediamento presiedute dall’Arcivescovo Mons. Franco Moscone:

📌 Il calendario degli ingressi:

DON MICHELE ARTURO

🗓️ Sabato 12 settembre 2026

🕖 ore 19.00

⛪️ Parrocchia San Nicola di Mira-Chiesa Madre

📍 Carpino

DON GIOVANNI TOTARO

🗓️ Lunedì 21 settembre 2026

🕖 ore 19.00

⛪️ Parrocchia San Carlo Borromeo

📍 Manfredonia

DON ALESSANDRO ROCCHETTI

🗓️ Mercoledì 30 settembre 2026

🕖 ore 19.00

⛪️ Parrocchia San Lorenzo Maiorano

📍 Manfredonia

DON MATTEO TOTARO

🗓️ Venerdì 2 ottobre 2026

🕡 ore 18.30

⛪️ Parrocchia Santa Maria Assunta-Chiesa Madre

📍 Vico del Gargano

DON GIOVANNI GRANATIERO

🗓️ Sabato 3 ottobre 2026

🕡 ore 18.30

⛪️ Parrocchia Santa Maria del Carmine

📍 Manfredonia

DON DOMENICO FACCIORUSSO

🗓️ Domenica 11 ottobre 2026

🕕 ore 18.00

⛪️ Parrocchia San Giuseppe Artigiano

📍 San Giovanni Rotondo

DON MAURIZIO GUERRA

🗓️ Giovedì 15 ottobre 2026

🕕 ore 18.00

⛪️ Parrocchia Santa Maria del Carmine

📍 Monte Sant’Angelo

DON EMANUELE GRANATIERO

🗓️ Domenica 18 ottobre 2026

🕕 ore 18.00

⛪️ Parrocchia Santa Maria delle Grazie

📍 Vieste

Redazione1 Settembre 2026