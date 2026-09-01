Umidità ancora altissima in Puglia: perché?

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MAESTRALE, MA UMIDITÀ ALTISSIMA IN PUGLIA: PERCHÉ?

In queste ore in Puglia i venti soffiano prevalentemente da Maestrale, seppur con intensità generalmente debole. Eppure i tassi di umidità restano molto elevati, soprattutto lungo le coste e nelle ore serali, notturne e del primo mattino. Ma com’è possibile?

Il Maestrale non porta necessariamente aria secca. Quando la ventilazione è debole, la massa d’aria può caricarsi di umidità scorrendo sul mare, che alla fine dell’estate conserva ancora temperature molto elevate (siamo attorno ai 30/31). Con poco vento, inoltre, il ricambio d’aria nei bassi strati è limitato e durante la notte, con il calo delle temperature, l’umidità relativa tende ad aumentare ulteriormente. Il risultato è una sensazione di afa ancora piuttosto fastidiosa, anche se le temperature non raggiungono più i valori estremi dei giorni scorsi.

La buona notizia è che andrà un po’ meglio già dalla prossima notte ( un po’ ). Un miglioramento più evidente è atteso domani e soprattutto giovedì, quando la ventilazione dovrebbe favorire un maggiore ricambio d’aria e una progressiva diminuzione dell’umidità. L’afa diventerà quindi meno opprimente e la sensazione sarà finalmente più gradevole, in particolare durante le ore serali e notturne.

Insomma, ancora un po’ di pazienza: il caldo non sparirà, ma dovrebbe diventare decisamente più sopportabile.

Michele Conenna