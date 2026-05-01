Palinsesti Rai 1 maggio: chi si ferma e chi resta in onda

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Il 1 maggio porta con sé non solo la Festa dei Lavoratori, ma anche alcune modifiche nei palinsesti televisivi Rai. Niente rivoluzioni clamorose, ma piccoli cambiamenti che incidono soprattutto sul daytime di Rai1 e sulla programmazione serale. Gli spettatori più affezionati dovranno fare i conti con qualche assenza temporanea, mentre altri programmi resteranno saldamente al loro posto. Tra conferme e stop improvvisi, la giornata si costruisce su un equilibrio tra tradizione e adattamento alla ricorrenza. Ecco nel dettaglio cosa cambia davvero.

Palinsesti Rai, cosa cambia davvero il 1 maggio

Il cambiamento più evidente riguarda Il Paradiso delle Signore, che si ferma per un giorno. La soap pomeridiana di Rai1 non va in onda il 1 maggio, una scelta legata alla giornata festiva e alla rimodulazione del palinsesto.

Lo stop è però solo temporaneo: la serie tornerà regolarmente già da lunedì 4 maggio, senza variazioni strutturali nel lungo periodo.

Diverso il discorso per gli altri programmi del pomeriggio. La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, non solo resta in onda ma va avanti con una puntata speciale, estendendo leggermente la durata rispetto al solito.

Una scelta chiara: privilegiare il racconto in diretta e i contenuti legati all’attualità, piuttosto che prodotti registrati.

Stessa linea per il resto del daytime. Anche La Vita in Diretta mantiene la sua collocazione, contribuendo a rendere il pomeriggio di Rai1 sostanzialmente stabile, fatta eccezione per l’assenza della soap.

Affari Tuoi resta, serata senza scossoni

Sul fronte access prime time, nessuna sorpresa: Affari Tuoi resta regolarmente in onda. Il game show continua ad accompagnare il pubblico verso la prima serata senza modifiche, confermandosi uno dei punti fermi della rete.

Anche la fascia preserale e serale mantiene una struttura solida. Al posto di altri programmi previsti in palinsesto, la Rai opta per una proposta alternativa, come un film in prima serata, senza però stravolgere l’impianto generale della giornata.

Il vero protagonista televisivo del 1 maggio resta però su un’altra rete: su Rai3 va in onda il tradizionale Concertone del Primo Maggio, evento simbolo della giornata, trasmesso in diretta per diverse ore da Piazza San Giovanni.