Forbidden Fruit, anticipazioni 4 agosto: Yldiz lascia Halit

Prosegue l’appuntamento con Forbidden Fruit, la serie turca in onda su Canale 5. Le vicende della nuova soap, caratterizzate da intrighi e vendette, stanno attirando l’attenzione del pubblico. I telespettatori vogliono scoprire i colpi di scena che, di puntata in puntata, la trama riserva. Lunedì 4 agosto andrà in onda una nuova puntata, che non mancherà di sorprendere il pubblico.

Ender sarà determinata nel voler ledere l’immagine e la credibilità di Ylidiz. La donna farà di tutto per allontanare la sua rivale dal suo ex marito. In un certo qual modo Halit si farà coinvolgere dalle bugie della sua ex, scagliandosi contro sua moglie.

Forbidden Fruit, puntata 4 agosto: Ender rovina il rapporto fra Halit ed Yldiz

Ender ha un obiettivo ben specifico: tornare ad avere un ruolo di rilievo nella vita di Halit. Sa che per farlo deve in primis minare il legame fra il suo ex e la sua nuova consorte. La donna farà ascoltare al padre di suo figlio delle registrazioni in cui vengono smascherati i sotterfugi di Yldiz. Gli audio contengono delle conversazioni in cui è la stessa Segul a confidare a Caner gli stratagemmi messi in atto dalla ragazza per sposare Halit.

Halit si infuria con la moglie

Dopo aver ascoltato le parole di Segul, Halit deciderà di sentire anche la versione della ragazza. L’ex amica di Yldiz dichiarerà di aver pronunciato quelle frasi diffamatorie solo per rabbia. Tuttavia la sua versione non convincerà Halit. Quest’ultimo non si lascerà abbindolare nemmeno dalle parole della moglie, che negherà le accuse. L’ex marito di Ender non difenderà la sua attuale moglie, deludendo la ragazza.

Yldiz lascia la casa del marito

Ender riuscirà nel suo intento di allontanare Halit dalla sua nuova consorte. Quest’ultima, infatti, deciderà di lasciare la casa coniugale, dopo aver appurato che suo marito non è intervenuto per difenderla. La delusione la spingerà a stabilirsi nel suo vecchio appartamento. Inoltre chiederà a sua sorella di tornare in Turchia per starle vicino. Zeynep accetterà la proposta di Ylidiz, comunicando a Cem la sua imminente partenza.