Temptation Island, Filippo Bisciglia si è fatto coinvolgere di più? Lui svela: “Ci ho sempre messo il cuore”

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L’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è stato un vero e proprio successo, tutte le puntate infatti sono state seguite da milioni di telespettatori raggiungendo cifre da record dal punto di vista dello share.

In un’intervista concessa all’Ansa dopo il programma il conduttore ha detto che gli sembra incredibile se pensa da dove sono partiti nel 2014, per lui è una bellissima emozione. Ci ha tenuto ad elogiare il lavoro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia e agli altri autori del programma, pensa che per ottenere così tanto successo la scelta delle coppie sia un fattore importantissimo. Ha poi ribadito ciò che pensa da sempre, Temptation Island è così seguito soprattutto perché la gente si rivede nelle dinamiche delle coppie, le persone da casa si immedesimano.

Filippo Bisciglia più coinvolto nelle vicende di Temptation Island? Cosa pensa il conduttore

Il conduttore ha fatto sapere che anche lui, personalmente o tramite i suoi amici e parenti, ha vissuto quello che vivono le coppie che partecipano al programma. Proprio per questo è fondamentale la scelta dei concorrenti, perché permettere alla gente di immedesimarsi.

Si è parlato molto del cambiamento di Filippo Bisciglia nell’ultima edizione di Temptation Island, in molti lo hanno visto molto più coinvolto. Lui pensa di essere sempre lo stesso e ride quando legge che è cambiato perché è single. Ha poi aggiunto: “Forse solo nel caso di Cristian e Soraya mi sono esposto di più, ma solo perché conosco a fondo le storie dei ragazzi che partecipano”. A parte in questo caso pensa di essersi comportato come ha sempre fatto nelle altre edizioni. A detta sua ci ha sempre messo il cuore perché si affeziona alle coppie.