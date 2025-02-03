Chiara Ferragni risponde a Corona per chiarire su Fedez

Chiara Ferragni ha recentemente affrontato le voci di gossip riguardanti il suo ex marito Fedez, facendo chiarezza sulla situazione in un'intervista a "Pomeriggio Cinque". L’imprenditrice ha espresso...

Chiara Ferragni ha recentemente affrontato le voci di gossip riguardanti il suo ex marito Fedez, facendo chiarezza sulla situazione in un'intervista a "Pomeriggio Cinque". L’imprenditrice ha espresso la necessità di rispondere a speculazioni e critiche, in particolare dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. Ferragni ha sottolineato che, sebbene la sua vita pubblica possa sembrare priva di privacy, non ha mai voluto essere coinvolta in questo tipo di polemiche.

Le parole di Chiara Ferragni

"Era giusto chiarire", ha dichiarato, spiegando come, dopo un anno di silenzio e tentativi di mantenere un atteggiamento superiore, si sentisse costretta a difendersi. Ha espresso rammarico per il fatto che tali situazioni possano influenzare i suoi figli, ma ha ribadito l'importanza di esporre la verità.

Inoltre, Ferragni ha affrontato il suo recente rinvio a giudizio, definendolo una sorpresa, ma affermando con determinazione di sentirsi al 100% innocente e di essere pronta a dimostrarlo. Ha rivelato di aver già investito somme considerevoli, tra multe e beneficenza, in relazione a questa vicenda e ha ribadito il suo impegno nella difesa della propria innocenza.

Attualmente, Chiara si trova in un periodo difficile, definendo l'ultimo anno "devastante", ma spera di chiudere definitivamente con queste problematiche e di concentrarsi su un futuro più sereno. La sua determinazione e resilienza emergono chiaramente, mentre si prepara a combattere per la sua reputazione.