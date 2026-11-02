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Manfredonia. Carta “Dedicata a Te” 2026. Invito al ritiro della comunicazione INPS

Si ricorda che è stato trasmesso dall’INPS l’elenco dei soggetti beneficiari della carta in oggetto.

I soggetti interessati, nuovi beneficiari 2026 che non sono ancora in possesso della carta, sono invitati a recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali in Via San Lorenzo n. 47, a partire da domani, martedì 03.11.2026, e tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, per il ritiro della lettera di notifica contenente il codice identificativo della carta.

Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato al ritiro della comunicazione, il delegato dovrà presentarsi all’ufficio designato, munito di apposita delega e copia del documento di identità del delegante, oltre che del proprio documento di identità.

Comunicazione ai già beneficiari dal 2025:

I soggetti già titolari della Carta Dedicata a Te anno 2025 e confermati per il presente anno, riceveranno l’accredito dell’importo direttamente sulla carta. Non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale e negli Uffici innanzi indicati.

In caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te, il beneficiario potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello:

Documento di Identità in corso di validità;

Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

Denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Allegati

Delega ritiro Carta dedicata a Te 2026