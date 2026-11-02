GF VIP, sondaggio televoto 2 novembre: bene Alex, un concorrente a rischio eliminazione

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L’attuale edizione del Grande Fratello Vip si avvicina ad ampie falcate verso il traguardo della finale. Ilary Blasi lunedì 2 novembre tornerà a collegarsi in diretta con i Vipponi della casa per fare il punto della situazione e comunicare al pubblico il verdetto del televoto, che porterà all’eliminazione uno dei sei concorrenti attualmente in nomination.

Chi sono i concorrenti in nomination

A rischio eliminazione in questo momento ci sono: Alex Belli, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi, Piera Meloni, Valeria Marini e Jonathan Kashanian. Il televoto chiede al pubblico da votare il concorrente da voler salvare.

Cosa dicono i sondaggi del web

Il sondaggio di Grande Fratello Forum Free, al quale ad oggi 2 novembre hanno partecipato 1.115 utenti, vede in vantaggio Alex Belli. L’attore vanta il 29% di preferenze e dovrebbe salvarsi senza alcuna difficoltà. Molto bene anche Carmen di Piero con il 26% di preferenze. Seguono Alessandro Varsi con il 12%, Piera Meloni anch’essa con il 12% e Valeria Marini con il 10%. A rischiare maggiormente l’eliminazione sarebbe Jonathan Kashanian con appena l’8% di preferenze. Il sondaggio, tuttavia, è indicativo. Per scoprire chi sarà il concorrente a dover lasciare la Casa più spiata d’Italia bisognerà dunque attendere con fermento la puntata di lunedì che si preannuncia particolarmente movimentata.