Far Away, anticipazioni 5 agosto 2026: Cihan si reca da Mine in crisi, Ugur lo dice ad Alya

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, mercoledì 5 agosto 2026, alle 16.20?

Gli spoiler fanno sapere che Mine e Alya parleranno di come è andata l’udienza per il divorzio, la prima pensa che lei non volesse davvero separarsi dal marito altrimenti le avrebbe permesso di testimoniare a suo favore. La sua risposta? Le dirà di non averla tirata in ballo per non rovinarle la reputazione con la storia dell’adulterio.

Anticipazioni Far Away 5 agosto 2026: Alya e Cihan si amano? Il pensiero di Ugur manda in crisi Mine

Cihan farà visita a Zerrin e Fidan per dire loro che Sedat non vuole più vendicarsi su Sahin, dirà anche che nonostante tutto sono una famiglia e potranno sempre contare su di lui. Intanto Nare non ha ancora confessato a Kaya che la sua amata sta per convolare a nozze con Demir.

Ugur e Mine andranno a cena insieme e lei dopo aver bevuto troppo avrà una crisi quando lui dirà che Cihan e Alya a parer suo si amano. Non sapendo cosa fare il medico chiamerà Cihan e subito dopo rivelerà ad Alya che i due sono insieme. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che il marito non reagirà bene quando vedrà arrivare la donna a casa di Mine, avrà infatti intenzione di punire Ugur per averla informata. Nel frattempo Mine farà vedere di nuovo il video di Boran ad Alya e le parlerà di Meryem.