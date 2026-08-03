Far Away, anticipazioni 3 agosto 2026: Cihan rifiuta l’accordo, Zerrin svela a Nare perché sposerà Demir

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, lunedì 3 agosto 2026, alle 16.15?

Gli spoiler fanno sapere che grazie all’aiuto di Ugur Alya è riuscita a trovare un avvocato disposto ad aiutarla con il divorzio. A Talat chiederà di organizzare un incontro con il marito durante il quale lui dirà a Cihan che sono a conoscenza della sua relazione con Mine.

Anticipazioni Far Away 3 agosto 2026: Nare non riesce a far cambiare idea a Zerrin sulle nozze

Talat dirà a Cihan che se accetterà il divorzio consensuale non parleranno in tribunale dell’adulterio, lui però non sarà disposto ad accettare l’accordo. Intanto Sahin, dopo aver parlato con la sorella, chiederà a Nare di convincere Zerrin a non sposare Demir perché è convinto che Ecmel e Fidan la stiano obbligando.

Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Nare proverà a parlare con Zerrin ma non riuscirà a farle cambiare idea. La ragazza confesserà di voler convolare a nozze con Demir perché lui ha un video che potrebbe far uscire il fratello dal carcere. La sorella di Sahin dopo aver parlato con il suo futuro marito comunicherà alla madre che presto si sposeranno.