Far Away, anticipazioni 31 luglio 2026: Cihan interrompe la relazione con Mine, Kaya chiama Zerrin

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, venerdì 31 luglio 2026, alle 16.30?

Gli spoiler fanno sapere che Deniz fa vedere un album di fotografie alla madre che mostrano alcuni momenti che hanno vissuto insieme, in alcuni c’è anche Cihan e sembrano davvero una famiglia felice.

Anticipazioni Far Away 31 luglio 2026: Mine e Ugur vogliono aiutare Alya, Cihan si infuria

Cihan nel frattempo metterà fine alla sua relazione con Mine gettandola nello sconforto al punto da raggiungere Alya per offrirle il suo aiuto. La donna vuole farle trovare un avvocato che si occupi del divorzio ma non potrà accettare visto che era l’amante di suo marito.

Alya riceverà la visita di Ugur, l’uomo per aiutarla le fornirà il contatto di un avvocato ma proprio in quel momento arriverà Cihan che non reagirà affatto bene. Tra loro scoppierà un’altra accesa discussione al termine della quale l’uomo porterà via con la forza la moglie. Zerrin continuerà a subire le pressioni della madre, per far uscire Sahina di prigione vorrebbe che la figlia accetti di sposare Demir. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che grazie a Pakize Kaya riuscirà a mettersi in contatto con la sua amata. Le dichiarerà ancora una volta il suo amore e la informerà del fatto che chiederà al fratello la sua mano quando uscirà dal carcere.