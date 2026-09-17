Le Pappardelle da record, vinti oltre 250 mila euro a Reazione a catena: “Ecco cosa faremo coi soldi”

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Reazione a catena è il programma leader dell’access prime time. Il game show condotto da Pino Insegno vede in questo momento la presenza di una squadra che sta facendo sognare l’Italia. Si tratta de Le Pappardelle composta da Carolina, Maria Giulia e Francesca, tre studentesse da tempo residenti a Firenze. Intervistate da La Nazione, le tre donne hanno raccontato qualche aspetto inedito in merito alla loro esperienza da record nel programma di Rai 1. Le Pappardelle hanno affermato che stare a Reazione a catena è un po’ surreale, tanto da stare facendo ancora fatica a vedersi in televisione. Carolina, Maria Giulia e Francesca sono ormai da oltre un mese protagoniste del game show: “La stanchezza arriva. Registrando più puntate al giorno c’è quella mentale ma anche quella fisica. E poi in TV cerchi di apparire sempre pimpante… Alla fine è inevitabile mostrarla”.

Le Pappardelle vogliono investire i soldi vinti a Reazione a catena in una catena di sughi

Sempre a La Nazione, le tre hanno svelato per quale motivo hanno scelto di chiamarsi Le Pappardelle. Carolina insieme a Maria Giulia e Francesca hanno ammesso: “Volevamo un nome con un formato di pasta. Avevamo pensato anche a “Le ribollite”, ma poi abbiamo scelto “pappardelle”. Ci piace la pasta, ci piace mangiare. Soprattutto le pappardelle al cinghiale.“. Le tre, a questo punto, hanno parlato dell’importante vincita ottenuta durante Reazione a catena. Le studentesse hanno spiegato di aver intenzione di utilizzare i soldi nell’ambito della gastronomia: “Vorremmo investire in una catena di sughi per pappardelle. Chissà se sarà possibile farlo. Poi ognuno li userà come preferisce”.