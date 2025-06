[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arrivano, un po’ in anticipo, gli esami di maturità per i detenuti dell’IPM di Casal del Marmo.

La notte prima degli esami, con la sua magia senza tempo, è giunta con un po’ di anticipo tra le mura grigie e silenziose dell’istituto penitenziario minorile di Casal del Marmo. Una serata di attesa e speranza, per chi dietro quelle sbarre, sta coraggiosamente tentando di riscrivere il proprio destino. Le note dolci, vibranti e trepidanti di quella notte, sono arrivate direttamente dalla voce e dal piano del cantautore romano: un inno a un traguardo, che per loro, ha un significato ancora più profondo e autentico. Gli esami di maturità rappresentano i giovani detenuti un’opportunità di riscatto, un faro di luce nella penombra sospesa della loro quotidianità scandita, da silenzi, attese, pensieri ingombranti e porte che si chiudono. L’incontro, moderato da Francesca Fagnani, ha avuto come testimone il Ministro della Giustizia Nordio.