Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 12 maggio: Adriana Volpe terza finalista, dietro Lucia Ilardo

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La corsa verso la finale del Grande Fratello Vip entra nel vivo e la puntata del 12 maggio 2026 si preannuncia come una delle più tese dell’intera edizione. Dopo le nomination dell’8 maggio, il televoto è esploso sui social e i sondaggi stanno già delineando un quadro sorprendente, con percentuali che raccontano dinamiche inaspettate e un pubblico sempre più diviso. La sfida per diventare il terzo finalista è apertissima e il risultato potrebbe cambiare fino all’ultimo minuto, come spesso accade nelle serate decisive del reality.

Chi sta dominando i sondaggi? Chi rischia di restare fuori dalla finale? E quali vip stanno sorprendendo il pubblico con un recupero inatteso? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip: i sondaggi del 12 maggio 2026 per il terzo finalista

Il televoto aperto dopo la puntata dell’8 maggio ha messo in gioco cinque concorrenti: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Tutti sono finiti in nomination dopo che Francesca Manzini è risultata la più votata dai compagni, lasciando agli altri il compito di contendersi un posto in finale.

Secondo i sondaggi aggiornati al 12 maggio, la situazione appare tutt’altro che equilibrata. In testa c’è Adriana Volpe, che vola con un impressionante 42,02%, confermandosi una delle protagoniste più amate di questa edizione. Subito dietro, ma comunque con un distacco evidente, c’è Lucia Ilardo, che raccoglie un solido 37,63%, segno di un sostegno crescente e di un pubblico che la sta premiando sempre di più nelle ultime settimane.

Molto più staccati gli altri tre concorrenti. Raimondo Todaro si ferma all’11,57%, mentre Raul Dumitras e Renato Biancardi restano sotto la soglia del 5%, rispettivamente con 4,54% e 4,25%. Numeri che raccontano una sfida che, almeno per ora, sembra essere un testa a testa tra Adriana e Lucia, con la prima nettamente favorita.

Il televoto, però, ha spesso ribaltato situazioni che sembravano già scritte. Le ultime ore prima della diretta potrebbero cambiare tutto, soprattutto se i fan dei concorrenti meno votati dovessero mobilitarsi in massa. Il pubblico del GF Vip, del resto, ha dimostrato più volte di amare i colpi di scena.

Nomination dell’8 maggio: come si è arrivati al televoto decisivo

Per capire l’attuale scenario bisogna tornare alla puntata dell’8 maggio, quando Ilary Blasi ha guidato una serata ricca di tensione. Le due finaliste già proclamate, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, sono rimaste fuori dalle votazioni, mentre tutti gli altri vip hanno espresso un voto palese, indicando chi, secondo loro, non meritava la finale.

Il risultato è stato sorprendente: Francesca Manzini è risultata la più votata dai compagni, evitando così il televoto. Tutti gli altri concorrenti sono finiti automaticamente in nomination, dando vita a un quintetto eterogeneo e molto discusso. La scelta dei vip ha acceso il dibattito sui social, dove molti utenti hanno commentato la decisione dei concorrenti e le strategie che potrebbero aver guidato le nomination. Alcuni hanno parlato di dinamiche interne, altri di alleanze sottili, altri ancora di scelte emotive più che strategiche.

Il televoto aperto subito dopo ha trasformato la situazione in una vera corsa contro il tempo, con i fan mobilitati per sostenere i propri preferiti. Ed è proprio in questo contesto che i sondaggi hanno iniziato a delineare un quadro chiaro, con Adriana e Lucia in fuga e gli altri tre concorrenti costretti a inseguire.

Chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip? Le percentuali e gli scenari

Guardando i sondaggi, il nome più probabile per il ruolo di terzo finalista sembra essere Adriana Volpe, che con oltre il 42% dei voti appare in netto vantaggio. La sua presenza scenica, la capacità di creare dinamiche e il rapporto con il pubblico l’hanno resa una delle figure centrali di questa edizione. Subito dietro, Lucia Ilardo continua a crescere, sostenuta da una fanbase molto attiva e da un percorso che ha convinto sempre più spettatori. Il suo 37,63% la rende la principale alternativa ad Adriana, e non è escluso che nelle ultime ore possa avvicinarsi ulteriormente.

Molto più complicata la situazione per Raimondo Todaro, che con l’11,57% resta in una zona intermedia, lontano dalle prime due ma comunque sopra gli ultimi due concorrenti. Per Raul Dumitras e Renato Biancardi, invece, la strada verso la finale appare in salita, con percentuali inferiori al 5%.

Il televoto, però, è imprevedibile. Le ultime ore prima della diretta possono cambiare tutto, soprattutto se i fan dei concorrenti meno votati dovessero unirsi in una mobilitazione improvvisa. Il Grande Fratello Vip ci ha abituati a ribaltoni clamorosi, e la puntata del 12 maggio potrebbe regalare un nuovo colpo di scena.