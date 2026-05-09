Natalia Paragoni ha partorito: Andrea Zelletta dà il benvenuto alla piccola Beatrice

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Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto la loro secondogenita. La coppia ha annunciato sui social la nascita della piccola Beatrice, venuta al mondo il 5 maggio 2026.

Con un messaggio semplice ma pieno di emozione, i due neo genitori hanno condiviso la lieta notizia con i follower:

“05/05/2026. Beatrice”

Una frase breve, pubblicata sui profili social della coppia, che in pochi minuti ha fatto il giro del web raccogliendo migliaia di like, commenti e messaggi di auguri da parte dei fan e di numerosi volti del mondo dello spettacolo.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventano genitori bis

Per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si tratta di un momento molto importante. La coppia, tra le più amate nate nel programma televisivo “Uomini e Donne”, ha sempre condiviso con discrezione ma anche grande spontaneità i momenti più belli della propria vita privata.

L’arrivo della piccola Beatrice segna un nuovo capitolo per la famiglia, che già da tempo raccontava sui social l’attesa della nascita con entusiasmo e dolcezza.

L’annuncio social conquista tutti

Lo stile scelto per comunicare la nascita della bambina ha colpito il pubblico per la sua semplicità. Nessun lungo messaggio, ma soltanto la data e il nome della nuova arrivata: Beatrice.

Un annuncio essenziale che però è riuscito a trasmettere tutta la felicità del momento, conquistando immediatamente i follower della coppia.