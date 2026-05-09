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CONSULTA DELLE DONNE: MARTEDÌ 12 MAGGIO LA PRIMA SEDUTA DI INSEDIAMENTO

La Consulta delle Donne della Città di Manfredonia si insedierà ufficialmente martedì 12 maggio 2026 alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico. Un momento istituzionale importante che segna l’avvio di uno spazio stabile di confronto, partecipazione e proposta, nato per valorizzare il contributo delle donne nella vita sociale, culturale e amministrativa della città.

La Consulta, istituita dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Comunale, rappresenta un organismo partecipativo, consultivo e propositivo che intende favorire il dialogo sui temi delle pari opportunità, dei diritti, della cittadinanza attiva e della presenza femminile nei processi decisionali.

Alla prima seduta prenderanno parte le componenti di diritto previste dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, ma l’incontro sarà anche un’occasione aperta alla partecipazione e all’ascolto delle donne del territorio, delle associazioni e delle realtà impegnate nel sociale, nella cultura, nel volontariato e nella promozione dei diritti.

“L’istituzione della Consulta delle Donne rappresenta un passo importante per creare uno spazio stabile di confronto e partecipazione – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Credo sia fondamentale costruire luoghi in cui le esperienze, le competenze e le sensibilità delle donne possano diventare parte attiva del dibattito cittadino e contribuire concretamente alla crescita culturale e sociale della nostra città”.

“Invitiamo le donne di Manfredonia a sentirsi parte di questo percorso – dichiara il Sindaco Domenico la Marca – perché la partecipazione è uno strumento fondamentale per rafforzare il dialogo con la città e costruire proposte condivise”.

È possibile scaricare e compilare il modulo di adesione alla Consulta delle Donne al seguente link:

https://www.comune.manfredonia.fg.it/area_letturaDocumento/28869/pagsistema.html

Il modulo è disponibile anche presso l’URP del Comune di Manfredonia, in Piazza del Popolo.