Sinner‑Ofner in diretta da Roma: dove vedere il match in TV, streaming e orari dell’ATP Masters 1000

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Il Foro Italico si prepara a vivere una serata di grande tennis con il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurro, numero uno del mondo e del seeding, affronta l’austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno del tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma. Un match che promette spettacolo e tensione, con il pubblico pronto a sostenere il suo campione dopo il trionfo di Madrid e la rincorsa al titolo romano.

Ma dove si potrà seguire la sfida tra Sinner e Ofner? Quali sono gli orari e i canali che trasmetteranno l’incontro in diretta? E quali piattaforme offriranno lo streaming gratuito e in abbonamento? Scopriamolo insieme.

Sinner-Ofner: orario e programma del match al Foro Italico

La sfida tra Sinner e Ofner è in programma sabato 9 maggio, come quarto incontro sul Campo Centrale del Foro Italico. Il programma della giornata prenderà il via alle ore 11.00, ma il match dell’azzurro non inizierà prima delle 19.00, come primo appuntamento della sessione serale. Si tratta del primo confronto diretto tra i due sul circuito maggiore, anche se c’è un precedente a livello Challenger: la finale di Ortisei nel 2019, vinta da Sinner, che da allora ha scalato le classifiche fino a diventare il simbolo del tennis italiano.

L’austriaco Ofner arriva al secondo turno dopo aver superato l’americano Alex Michelsen, mentre Sinner torna in campo forte del successo di Madrid, dove ha conquistato il suo quinto Masters 1000 consecutivo, un record che lo ha consacrato come il giocatore più dominante del momento. Il pubblico romano attende con entusiasmo il suo ritorno al Foro, teatro della finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, persa dopo una battaglia intensa. Ora l’obiettivo è chiaro: vincere davanti ai tifosi di casa e confermare la leadership mondiale.

Dove vedere Sinner-Ofner in TV e streaming

Il match Sinner-Ofner sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, che seguirà l’intera giornata degli Internazionali d’Italia con telecronache e approfondimenti dedicati. Per chi preferisce la visione in chiaro, la partita sarà disponibile anche su TV8 HD, canale che offrirà la diretta gratuita del match serale. Gli appassionati potranno inoltre seguire la sfida in streaming su diverse piattaforme: tv8.it per la diretta gratuita, oppure Sky Go, NOW e Tennis TV per chi dispone di un abbonamento.

La copertura sarà completa, con collegamenti pre e post partita, interviste e analisi tecniche. OA Sport offrirà anche la diretta testuale live, per chi desidera seguire punto per punto l’andamento dell’incontro. Grazie alla doppia trasmissione, in chiaro e in abbonamento, la sfida tra Sinner e Ofner sarà accessibile a tutti, confermando l’attenzione mediatica che circonda il numero uno del mondo e il fascino del torneo romano.

Sinner protagonista agli Internazionali d’Italia 2026

L’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia è uno degli eventi più attesi del weekend sportivo. Dopo la cavalcata trionfale di Madrid, il campione altoatesino torna a Roma con la consapevolezza di essere il punto di riferimento del tennis mondiale. Il match contro Sebastian Ofner rappresenta il primo passo verso un torneo che potrebbe regalargli un nuovo titolo e un’altra pagina di storia.

Il Foro Italico, con il suo pubblico appassionato e l’atmosfera unica, sarà il palcoscenico perfetto per una sfida che unisce talento, emozione e orgoglio nazionale. La diretta televisiva e streaming garantirà a milioni di spettatori la possibilità di vivere ogni scambio, ogni punto e ogni reazione del numero uno del mondo, in un appuntamento che promette di essere uno dei momenti più seguiti dell’intero torneo.