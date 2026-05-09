Sport Manfredonia
Manfredonia U15: al via i quarti di finale
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Manfredonia U15: al via i quarti di finale
Entra nel vivo la stagione dell’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932. Dopo aver concluso la seconda fase al primo posto, i biancocelesti si apprestano ad affrontare la gara di andata dei quarti di finale.
L’appuntamento è per domani, domenica 10 maggio, alle ore 10:30, a Foggia contro la Juventus San Michele.
Una sfida cruciale che vedrà i nostri ragazzi impegnati nei primi 90 minuti di questo doppio confronto ad eliminazione diretta.
Mettiamocela tutta per portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno al “Miramare”!