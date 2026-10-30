Helena Prestes, nuovi elogi per l’ex gieffina: ecco da chi

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti del Grande fratello più amate. La donna ha trovato il successo nel 2024, partecipando al reality show di Mediaset. Da quel momento, la carriera della modella brasiliana ha preso il volo siglando diverse campagne pubblicitarie e prendendo parte ad eventi e programma in Italia. In queste ore, la compagna di Javier Martinez ha ricevuto dei nuovi elogi da parte di una persona che ha avuto modo di collaborare con lei. Helena Prestes è stata elogiata da Alessandra Galluzzo, la direttrice generale del brand di cosmetici per cui è testimonial.

Alessandra Galluzzo elogia Helena Prestes

Alessandra Galluzzo ha elogiato Helena Prestes in un post pubblicato sui social. La donna ha dichiarato sull’ex gieffina le seguenti parole: “E’ proprio simpaticissima, è la numero uno.. Io con lei mi trovo benissimo perché è una persona come me, mi ci ritrovo. Siamo due matte.” Alcuni giorni prima, la modella brasiliana aveva rilasciato una piccola intervista alla direttrice generale della linea di cosmetici. In quell’occasione, la 36enne di San Paolo aveva spiegato che se non avesse lavorato nel mondo dello spettacolo avrebbe fatto l’insegnante di yoga. La donna aveva concluso, rivelando di essere stata in passato un maschiaccio e solo grazie il suo lavoro come modella ha riscoperto la sua femminilità.