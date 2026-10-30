Un hater attacca Javier Martinez: “Torna in Argentina”, la replica stizzita di lui

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Javier Martinez è tra i concorrenti del Grande fratello più amati. L’ex pallavolista argentino ha presto parte all’edizione andata in onda nel 2024, vinta da Jessica Morlacchi su Helena Prestes. L’uomo arrivò in semifinale prima di essere eliminato. In queste ore, l’uomo è tornato a far parlare di sé per una risposta stizzita data sui social. Tutto è iniziato quando un utente ha fatto il seguente commento contro Javier Martinez: “Magari se ne torna in Argentina, personaggi come lui in Italia si buttano.” L’attacco dell’hater apparso su Facebook non è piaciuto particolarmente all’ex gieffino che ha deciso d’ intervenire.

Javier Martinez contro un hater

Javier Martinez ha dato una risposta stizzita ad un hater che l’ha invogliato a far ritorno in Argentina, sostenendo che in Italia di personaggi come lui ci siano in abbondanza. Il compagno di Helena Prestes ha scritto le seguenti parole: “Vieni a dirmelo in faccia..”. Non è la prima volta che l’ex gieffino alza la voce contro i leoni da tastiera. Qualche giorno fa, l’uomo aveva dato un’altra risposta piccata verso un utente su Instagram: “Eccoti qua. Ti ho sbloccata ed hai abboccato alla grande (ricorda se sputi per aria ti casca sempre). Smettila di scrivere ai miei amici, strano che il tuo avvocato non te l’abbia detto. Consiglio: se non ce l’hai inizia già a contattare qualcuno.”