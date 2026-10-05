Docenti, lo stipendio non basta più

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Fare l’insegnante conviene ancora economicamente? È una domanda che oggi non può essere liquidata con una risposta scontata.

La scuola garantisce un posto stabile, ma la sicurezza lavorativa non sempre significa tranquillità economica.

Gli ultimi dati OCSE riportano nuovamente al centro il problema delle retribuzioni degli insegnanti italiani.

Nella scuola secondaria di primo grado i docenti guadagnano mediamente il 33% in meno rispetto agli altri lavoratori con istruzione terziaria. Una distanza considerevole per una professione che richiede laurea, formazione e responsabilità quotidiane.

Il rinnovo contrattuale 2025-2027 ha portato aumenti medi di circa 143 euro lordi mensili per i docenti. Incrementi che rappresentano certamente un passo avanti, ma che non cancellano il problema strutturale delle retribuzioni.

Soprattutto quando bisogna sostenere affitto o mutuo, bollette, automobile e spese familiari.

Ed è così che anche un dipendente pubblico a tempo indeterminato può ritrovarsi a fare i conti fino all’ultimo euro.

Conviene ancora fare l’insegnante?

A ottobre i docenti continuano a trovare in busta paga gli adeguamenti derivanti dal rinnovo contrattuale. Eppure il confronto internazionale continua a lasciare poco spazio all’entusiasmo.

L’OCSE sottolinea esplicitamente quanto stipendi competitivi siano importanti per attirare e trattenere insegnanti qualificati. La questione, dunque, riguarda anche il futuro della scuola italiana.

Perché un giovane laureato dovrebbe scegliere l’insegnamento se altrove può avere prospettive economiche migliori?

C’è poi un altro elemento spesso dimenticato.

Il lavoro del docente non termina quando suona l’ultima campanella.

Preparazione delle lezioni, verifiche, correzioni, riunioni, consigli di classe e rapporti con le famiglie fanno parte della professione.

A questo si aggiungono responsabilità educative e burocratiche diventate sempre più consistenti.

Il risultato è una professione che conserva una grande importanza sociale, ma che fatica a ottenere un riconoscimento economico proporzionato.



La stabilità del posto pubblico rimane certamente un vantaggio. Così come restano importanti le caratteristiche specifiche dell’organizzazione del lavoro scolastico. Ma non possono diventare la giustificazione permanente per stipendi poco competitivi.

Anche perché il problema non riguarda soltanto chi insegna oggi: riguarda la capacità della scuola di attrarre domani laureati preparati e motivati.

Il punto, allora, è uscire da una retorica che accompagna da troppo tempo questa professione. L’insegnamento è un lavoro, non una missione.

E non è neppure una romantica vocazione alla quale chiedere sacrifici economici in nome dell’amore per gli studenti, che sono certo importanti e i docenti devono essere un punto di riferimento per la loro crescita. Tuttavia, anche l’insegnante è un essere umano, il cui benessere deve essere tuttelato. Insegnare è una professione complessa, svolta da lavoratori qualificati ai quali vengono richieste competenze e responsabilità. E proprio per questo deve essere dignitosamente retribuita.

FONTI:

OECD

Gazzetta Ufficiale

Orizzonte Scuola