Portale UniSalute: guida alla registrazione

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Dal 30 settembre è possibile registrare il proprio profilo sul portale UniSalute per attivare l’assicurazione sanitaria del personale scuola. Questa prima finestra di accesso è riservata a coloro che hanno inviato l’adesione nella fase iniziale, compresa tra il 10 e il 20 settembre. Per chi ha aderito in una data successiva al 20 settembre, la possibilità di registrarsi sarà disponibile indicativamente 20 giorni dopo l’adesione. L’attivazione della copertura sanitaria segue due precisi scaglioni temporali in base alla data della domanda. Per le adesioni inoltrate dal 1° al 15 del mese, la copertura diventerà effettiva dal 1° giorno del mese successivo. Se l’adesione è avvenuta dal 16 all’ultimo giorno del mese, la copertura sarà attiva dal 15 del mese successivo. È quindi fondamentale verificare la data della propria richiesta per conoscere l’esatto momento di decorrenza della polizza. La procedura per creare le credenziali si svolge interamente online attraverso il sito web della compagnia. Di seguito sono illustrati tutti i passaggi tecnici necessari per completare l’iscrizione senza errori. Ecco la guida dettagliata per impostare l’account ed accedere ai servizi garantiti dalla polizza sanitaria.

Procedura passo-passo per la registrazione e il primo accesso su UniSalute

Per avviare l’attivazione della polizza sanitaria occorre collegarsi all’indirizzo www.unisalute.it. Dalla schermata principale del sito bisogna cliccare prima sul pulsante “Accedi” e poi sulla voce “Registrati adesso”. Il sistema richiederà l’inserimento di tutti i propri dati personali nell’apposito modulo. Una volta immessi i dati, verrà spedito un codice di verifica tramite SMS al proprio numero di cellulare. Inserito il codice ricevuto via SMS sul sito, si può proseguire con la fase successiva della registrazione. A questo punto verrà inviato un secondo codice di verifica alla propria casella di posta elettronica. L’utente deve digitare anche questo codice e-mail all’interno del portale per confermare l’indirizzo. Si deve quindi apporre la spunta obbligatoria per esprimere il consenso tecnico assicurativo. La spunta relativa al consenso marketing è invece del tutto facoltativa. Cliccando sul pulsante “Conferma”, appare a schermo la schermata che attesta l’avvenuta registrazione.

Successivamente occorre aprire la propria casella e-mail per recuperare la password temporanea inviata dal sistema. Si torna sul portale UniSalute e si effettua il primo accesso inserendo come username la propria e-mail. Nel campo della password si digita la chiave temporanea ricevuta via posta elettronica. Subito dopo aver effettuato il login, viene richiesto obbligatoriamente di modificare la password. Occorre quindi digitare una nuova password personalizzata e congeniale. Premendo sul tasto di conferma, la nuova password viene aggiornata e salvata nel sistema. A questo punto si aprirà direttamente il cruscotto principale del profilo utente. Dall’area riservata sarà possibile gestire la propria posizione assicurativa ed accedere ai servizi. Si potrà così iniziare a usufruire di tutte le prestazioni della polizza sanitaria. La procedura si conclude con l’accesso completo alla propria copertura assicurativa per la scuola.

Fonte: Portale UniSalute